Парк «Зарядье» закрыли из-за сообщения о неопознанном устройстве
Работников и посетителей парка «Зарядье» в центре Москвы эвакуировали из-за сообщения о неопознанном устройстве. Доступ на территорию парка временно закрыли. Об этом говорится на сайте «Зарядья».
В сообщении также отмечается, что на территории парка работает кинологическая служба.
15 августа «Зарядье» так же закрывали из-за сообщения о неопознанном объекте. После работы специальных служб доступ на территорию возобновили. В тот же день из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали Большой театр. Угроза не подтвердилась, никаких опасных предметов не обнаружили.