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Парк «‎Зарядье» закрыли из-за сообщения о неопознанном устройстве

Ведомости

Работников и посетителей парка «‎Зарядье»‎ в центре Москвы эвакуировали из-за сообщения о неопознанном устройстве. Доступ на территорию парка временно закрыли. Об этом говорится на сайте «Зарядья».

В сообщении также отмечается, что на территории парка работает кинологическая служба.

15 августа «Зарядье» так же закрывали из-за сообщения о неопознанном объекте. После работы специальных служб доступ на территорию возобновили. В тот же день из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали Большой театр. Угроза не подтвердилась, никаких опасных предметов не обнаружили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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