Парк «‎Зарядье» закрыли из-за сообщения о неопознанном устройстве

15 августа «Зарядье» так же закрывали из-за сообщения о неопознанном объекте. После работы специальных служб доступ на территорию возобновили. В тот же день из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали Большой театр. Угроза не подтвердилась, никаких опасных предметов не обнаружили.