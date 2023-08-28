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Граждане КНР стали вывозить соль из Приморья после сброса воды с «Фукусимы-1»

Ведомости

Граждане КНР начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска «Пограничный» на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

«У китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара», – сообщили в таможне, уточнив, что на других КПП увеличения не было зафиксировано.

24 августа Япония начала сброс в океан очищенной от радиации воды, которая использовалась для охлаждения АЭС «Фукусима-1». Японское правительство и оператор АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) отмечают, что этот шаг необходим для вывода АЭС из эксплуатации и предотвращения случайных утечек радиации.

После этого Китай запретил ввоз всех морепродуктов из Японии. Оператор АЭС после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате этого запрета. Россельхознадзор также решил ввести режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии. В ведомстве отметили, что Москва импортирует незначительный объем рыбной продукции из Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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