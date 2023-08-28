Граждане КНР стали вывозить соль из Приморья после сброса воды с «Фукусимы-1»

После этого Китай запретил ввоз всех морепродуктов из Японии. Оператор АЭС после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате этого запрета. Россельхознадзор также решил ввести режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии. В ведомстве отметили, что Москва импортирует незначительный объем рыбной продукции из Японии.