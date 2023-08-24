Россельхознадзор усилил контроль за ввозимой рыбной продукцией из Японии
Россельхознадзор решил ввести режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщил сайт ведомства.
«Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов», – говорится в сообщении.
При обнаружении превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров, отметил Россельхознадзор, добавив, что Россия импортирует незначительный объем рыбной продукции из Японии.
Ранее сегодня Япония начала сброс в океан очищенной от радиации воды, которая использовалась для охлаждения АЭС «Фукусима-1». Японское правительство и оператор АЭС отмечают, что этот шаг необходим для вывода АЭС из эксплуатации и предотвращения случайных утечек радиации.
Китай 24 августа запретил ввоз всех морепродуктов из Японии из-за того, что начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Оператор АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате этого запрета.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что Россия не ведет промысел в районах, близких к «Фукусиме». Он также отметил, что в 2021 г. доля японских морепродуктов в российском импорте составила лишь 0,25%, или же около 1409 т.