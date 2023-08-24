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Общество

Россельхознадзор усилил контроль за ввозимой рыбной продукцией из Японии

Ведомости

Россельхознадзор решил ввести режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщил сайт ведомства.

«Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов», – говорится в сообщении.

При обнаружении превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров, отметил Россельхознадзор, добавив, что Россия импортирует незначительный объем рыбной продукции из Японии.

Ранее сегодня Япония начала сброс в океан очищенной от радиации воды, которая использовалась для охлаждения АЭС «Фукусима-1». Японское правительство и оператор АЭС отмечают, что этот шаг необходим для вывода АЭС из эксплуатации и предотвращения случайных утечек радиации.

Ранее по теме: Рыбопромышленники заявили об отсутствии рисков из-за «Фукусимы-1»

Китай 24 августа запретил ввоз всех морепродуктов из Японии из-за того, что начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Оператор АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате этого запрета.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что Россия не ведет промысел в районах, близких к «Фукусиме». Он также отметил, что в 2021 г. доля японских морепродуктов в российском импорте составила лишь 0,25%, или же около 1409 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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