Россельхознадзор усилил контроль за ввозимой рыбной продукцией из Японии

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что Россия не ведет промысел в районах, близких к «Фукусиме». Он также отметил, что в 2021 г. доля японских морепродуктов в российском импорте составила лишь 0,25%, или же около 1409 т.