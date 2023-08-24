Рыбопромышленники заявили об отсутствии рисков из-за «Фукусимы-1»

«Роспотребнадзор уже дал поручение территориальным управлениям ужесточить санитарно-карантинный контроль за рыбой и морепродуктами, поступающими из Японии. Поэтому рисков для потребителей нет. Кроме того, Россия не ведет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет», – рассказал он.