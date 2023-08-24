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Общество

Рыбопромышленники заявили об отсутствии рисков из-за «Фукусимы-1»

Ведомости

Риски для российского рыболовного промысла и потребителей из-за сброса в океан очищенной воды, которая использовалась для охлаждения АЭС «Фукусима-1», отсутствуют, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Об этом «Ведомостям» сообщили в ассоциации.

«Роспотребнадзор уже дал поручение территориальным управлениям ужесточить санитарно-карантинный контроль за рыбой и морепродуктами, поступающими из Японии. Поэтому рисков для потребителей нет. Кроме того, Россия не ведет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет», – рассказал он.

Глава ВАРПЭ при этом обратил внимание на незначительную долю японских морепродуктов в российском импорте. В 2021 г. она составила лишь 0,25%, или же около 1409 т.

Ранее сегодня Китай запретил ввоз всех морепродуктов из Японии из-за того, что начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Оператор АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате этого запрета.

Ранее по теме: Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за «Фукусимы-1»

4 июля Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании TEPCO, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом Япония пообещала, что будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов. Россия усилит санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами, сообщал тогда же Роспотребнадзор.

Японское правительство и TEPCO при этом сообщили, что в океан сбрасывается очищенная от радиации вода, этот шаг необходим для вывода АЭС из эксплуатации и предотвращения случайных утечек радиации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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