Газета
Общество

Бортпроводников «Аэрофлота», спасших младенца на борту, наградят

Ведомости

Бортпроводников «Аэрофлота», спасших жизнь младенца во время полета, представят к наградам. Такое поручение дал министр транспорта России Виталий Савельев, сообщила пресс-служба ведомства.

28 августа во время посадки самолета «Аэрофлота» SU 1118, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, 13-дневный ребенок, находившийся на борту вместе с родителями, внезапно перестал дышать. Среди пассажиров не оказалось врачей, поэтому сердечно-легочную реанимацию пришлось проводить бортпроводникам. Благодаря их действиям младенец задышал самостоятельно. Сразу после посадки ребенка госпитализировали. Сейчас его жизнь вне опасности.

К наградам представят бортпроводников Людмилу Лелюк, Анастасию Калитенко, Анну Лескову, Ольгу Саплину и Марину Фролову. Также отметят преподавателя авиационной школы «Аэрофлота» Александра Протопопова, участвовавшего в их профессиональной подготовке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных