Бортпроводников «Аэрофлота», спасших младенца на борту, наградят
Бортпроводников «Аэрофлота», спасших жизнь младенца во время полета, представят к наградам. Такое поручение дал министр транспорта России Виталий Савельев, сообщила пресс-служба ведомства.
28 августа во время посадки самолета «Аэрофлота» SU 1118, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, 13-дневный ребенок, находившийся на борту вместе с родителями, внезапно перестал дышать. Среди пассажиров не оказалось врачей, поэтому сердечно-легочную реанимацию пришлось проводить бортпроводникам. Благодаря их действиям младенец задышал самостоятельно. Сразу после посадки ребенка госпитализировали. Сейчас его жизнь вне опасности.
К наградам представят бортпроводников Людмилу Лелюк, Анастасию Калитенко, Анну Лескову, Ольгу Саплину и Марину Фролову. Также отметят преподавателя авиационной школы «Аэрофлота» Александра Протопопова, участвовавшего в их профессиональной подготовке.