Бортпроводников «Аэрофлота», спасших младенца на борту, наградят

28 августа во время посадки самолета «Аэрофлота» SU 1118, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, 13-дневный ребенок, находившийся на борту вместе с родителями, внезапно перестал дышать. Среди пассажиров не оказалось врачей, поэтому сердечно-легочную реанимацию пришлось проводить бортпроводникам. Благодаря их действиям младенец задышал самостоятельно. Сразу после посадки ребенка госпитализировали. Сейчас его жизнь вне опасности.