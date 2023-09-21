Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

Взрыв газа в Балашихе произошел в 08:21 20 сентября в жилом доме по адресу: ул. Октябрьская, д. 10. В здании обрушились три этажа – третий, четвертый и пятый. Пострадали не менее 10 квартир. После взрыва в здании было повторное обрушение перекрытий.