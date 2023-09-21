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Общество

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

Ведомости

Спасатели завершили разбор завалов и поисковые работы в Балашихе после взрыва бытового газа. Общее количество пострадавших достигло 27 человек, из них семь – погибли, сообщила пресс-служба МЧС России.

Восемь пострадавших доставили в медучреждения. Еще 12 человек отказались от госпитализации, добавили в Telegram-канале ведомства. 

«С места ЧС вывезено 226 куб. метров мусора, разобрано 100% завалов», – уточнили в МЧС.

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

Повреждены не менее десяти квартир на третьем, четвертом и пятом этажах

Взрыв газа в Балашихе произошел в 08:21 20 сентября в жилом доме по адресу: ул. Октябрьская, д. 10. В здании обрушились три этажа – третий, четвертый и пятый. Пострадали не менее 10 квартир. После взрыва в здании было повторное обрушение перекрытий.

При разборе завалов погибли два сотрудника МЧС. Во время поисково-спасательных работ также обнаружили тела женщины и ребенка – мамы с дочкой. Их голоса слышали при повторном обрушении спасатели.

Управление Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял его на контроль и поручил доложить ему о ходе расследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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