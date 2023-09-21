Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе
В ходе поисковых работ на месте взрыва в доме в Балашихе спасатели обнаружили тела женщины и ее дочери, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
«На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении», – приводит слова министра Telegram-канал МЧС.
Куренков пояснил, что спасатели слышали детский плач, поэтому «шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей». Глава МЧС отметил, что спасатели ежедневно совершают «тихий подвиг».
Ранее МЧС сообщило о смерти спасателя Магомеда Нальгиева и пожарного Олега Калмыкова, которые погибли при повторном обрушении конструкций дома.
Взрыв газа произошел утром 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Днем МЧС сообщило о трех погибших жильцах. Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Центральный аппарат ведомства поставил его расследование на контроль. По предварительным данным следствия, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.