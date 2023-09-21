Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе

Взрыв газа произошел утром 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Днем МЧС сообщило о трех погибших жильцах. Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Центральный аппарат ведомства поставил его расследование на контроль. По предварительным данным следствия, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.