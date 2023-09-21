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Общество

Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе

Ведомости

В ходе поисковых работ на месте взрыва в доме в Балашихе спасатели обнаружили тела женщины и ее дочери, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

«На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении», – приводит слова министра Telegram-канал МЧС.

Куренков пояснил, что спасатели слышали детский плач, поэтому «шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей». Глава МЧС отметил, что спасатели ежедневно совершают «тихий подвиг».

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Ранее МЧС сообщило о смерти спасателя Магомеда Нальгиева и пожарного Олега Калмыкова, которые погибли при повторном обрушении конструкций дома.

Взрыв газа произошел утром 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Днем МЧС сообщило о трех погибших жильцах. Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Центральный аппарат ведомства поставил его расследование на контроль. По предварительным данным следствия, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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