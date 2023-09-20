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Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о взрыве в Балашихе

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о взрыве в Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства.

Взрыв газа произошел утром 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. МЧС сообщило о трех погибших и четырех пострадавших. Во время разбора завалов произошло новое обрушение перекрытий. Погибли двое пожарных, четверо получили ранения.

Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Центральный аппарат ведомства поставил его расследование на контроль. По предварительным данным следствия, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин объявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб., семьям пострадавших – от 100 000 руб. до 500 000 руб. Он также пообещал, что власти компенсируют восстановление имущества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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