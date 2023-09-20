Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о взрыве в Балашихе
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о взрыве в Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства.
Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Центральный аппарат ведомства поставил его расследование на контроль. По предварительным данным следствия, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин объявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб., семьям пострадавших – от 100 000 руб. до 500 000 руб. Он также пообещал, что власти компенсируют восстановление имущества.