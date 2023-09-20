Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о взрыве в Балашихе

Взрыв газа произошел утром 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. МЧС сообщило о трех погибших и четырех пострадавших. Во время разбора завалов произошло новое обрушение перекрытий. Погибли двое пожарных, четверо получили ранения.