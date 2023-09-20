Пять человек погибли при обрушении дома в Балашихе

Взрыв газа произошел в 08:21 мск 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. В доме обрушились третий, четвертый и пятый этажи. По предварительным данным, повреждены не менее 10 квартир.