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Общество

Пять человек погибли при обрушении дома в Балашихе

Ведомости

Количество погибших при обрушении дома из-за взрыва газа в Балашихе увеличилось до пяти человек. Среди них два спасателя, которые пострадали при повторном обрушении перекрытия, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

«При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли», – уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, что во время аварии погибли три жителя дома. Еще двоих человек нашли под завалами живыми и госпитализировали.

Ранее по теме: В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в 08:21 мск 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. В доме обрушились третий, четвертый и пятый этажи. По предварительным данным, повреждены не менее 10 квартир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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