Пять человек погибли при обрушении дома в Балашихе
Количество погибших при обрушении дома из-за взрыва газа в Балашихе увеличилось до пяти человек. Среди них два спасателя, которые пострадали при повторном обрушении перекрытия, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.
«При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли», – уточнили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщали, что во время аварии погибли три жителя дома. Еще двоих человек нашли под завалами живыми и госпитализировали.
Взрыв газа произошел в 08:21 мск 20 сентября на четвертом этаже девятиэтажки на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. В доме обрушились третий, четвертый и пятый этажи. По предварительным данным, повреждены не менее 10 квартир.