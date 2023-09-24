В Челябинской области задержали бойца ММА по делу о гибели военного

По данным СМИ, 15 сентября между участником «Вагнера» и 19-летним бойцом ММА произошел конфликт. В этот день Никитин поехал в поселок Новокаолиновый Карталинского района, где встретился с одноклассниками и вступился за девушку. Никитин ударился головой после потасовки с бойцом ММА, а через два дня умер в больнице. Сообщалось, что подозреваемый нанес Никитину смертельный удар после того, как узнал, что он является ветераном спецоперации.