В Челябинской области задержали бойца ММА по делу о гибели военного
Сотрудники полиции задержали в Челябинской области 19-летнего участника конфликта, после которого в больнице скончался мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным СМИ, жертвой стал 37-летний боец ЧВК «Вагнер» Максим Никитин, принимавший участие в спецоперации.
«В Карталинском районе сотрудники полиции задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. 38-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался», – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что к выяснению всех обстоятельств случившегося подключились «опытные сотрудники» полиции. Материалы дела были переданы в органы следственного комитета. Задержанному избрали «строгую» меру пресечения с учетом обстоятельств совершения преступления и «физической подготовки подозреваемого». Мужчину, как отмечается, доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий.
По информации следственного управления СКР по Челябинской области, задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суд будет направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу, говорится в сообщении. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным СМИ, 15 сентября между участником «Вагнера» и 19-летним бойцом ММА произошел конфликт. В этот день Никитин поехал в поселок Новокаолиновый Карталинского района, где встретился с одноклассниками и вступился за девушку. Никитин ударился головой после потасовки с бойцом ММА, а через два дня умер в больнице. Сообщалось, что подозреваемый нанес Никитину смертельный удар после того, как узнал, что он является ветераном спецоперации.