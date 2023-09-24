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Общество

В Челябинской области задержали бойца ММА по делу о гибели военного

Ведомости

Сотрудники полиции задержали в Челябинской области 19-летнего участника конфликта, после которого в больнице скончался мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным СМИ, жертвой стал 37-летний боец ЧВК «Вагнер» Максим Никитин, принимавший участие в спецоперации. 

«В Карталинском районе сотрудники полиции задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. 38-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался», – рассказали в пресс-службе.

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Там уточнили, что к выяснению всех обстоятельств случившегося подключились «опытные сотрудники» полиции. Материалы дела были переданы в органы следственного комитета. Задержанному избрали «строгую» меру пресечения с учетом обстоятельств совершения преступления и «физической подготовки подозреваемого». Мужчину, как отмечается, доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суд будет направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу, говорится в сообщении. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, 15 сентября между участником «Вагнера» и 19-летним бойцом ММА произошел конфликт. В этот день Никитин поехал в поселок Новокаолиновый Карталинского района, где встретился с одноклассниками и вступился за девушку. Никитин ударился головой после потасовки с бойцом ММА, а через два дня умер в больнице. Сообщалось, что подозреваемый нанес Никитину смертельный удар после того, как узнал, что он является ветераном спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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