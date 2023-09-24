Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре

Теплый сентябрь, который установился в столице в этом году, бывает редко, сообщали ранее эксперты. Так, 20 сентября впервые стал самым теплым днем с 1937 г., температура воздуха составила +24,9. В «Фобосе» также рассказывали, что «неприятным» осенним месяцем будет ноябрь – температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды, а осадков выпадет на 20% больше положенного.