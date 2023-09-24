Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре
На следующей неделе в столичном регионе ожидаются сильные ливни, в ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве может выпасть 15% от месячной нормы осадков, сообщил 24 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Теплый сентябрь сменит холодный атмосферный фронт, уже пересекший западную границу России, рассказал синоптик.
«В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7-10 мм, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный, или 15% от месячной нормы. Это будут самые сильные осадки в текущем сентябре», – написал он.
Непогода долго не продлится, дожди прекратятся уже утром, прогнозирует Тишковец. В начале следующей недели днем в Москве будет +18…+20, а ночью воздух остынет до +6…+8, ожидаются туманы с ухудшением видимости. В пятницу потеплеет до +21…+23 выше нуля, что соответствует климатической норме июня или августа, добавил специалист «Фобоса». К выходным атлантический циклон принесет дожди и похолодание до +10…+15.
Теплый сентябрь, который установился в столице в этом году, бывает редко, сообщали ранее эксперты. Так, 20 сентября впервые стал самым теплым днем с 1937 г., температура воздуха составила +24,9. В «Фобосе» также рассказывали, что «неприятным» осенним месяцем будет ноябрь – температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды, а осадков выпадет на 20% больше положенного.