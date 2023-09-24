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Московский парк «Зарядье» возобновил работу после временного закрытия

Ведомости

Парк «Зарядье» в Москве возобновил прием посетителей после того, как его временно закрывали из-за информации о неопознанном устройстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника парка.

По данным агентства, неопознанных устройств на территории парка найдено не было.

Предупреждение о временном закрытии парка и-за сообщения о неопознанном устройстве было опубликовано на его официальном сайте более часа назад. В настоящее время это предупреждение больше не отображается.

Ранее по теме: Парк «‎Зарядье» закрыли из-за сообщения о неопознанном устройстве

Это уже не первый случай, когда «Зарядье» ограничивает прием посетителей для проверки поступившей информации о возможных угрозах. В частности, такое решение было принято 22 августа после информации об обнаружении неопознанного устройства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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