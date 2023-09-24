Московский парк «Зарядье» возобновил работу после временного закрытия
Парк «Зарядье» в Москве возобновил прием посетителей после того, как его временно закрывали из-за информации о неопознанном устройстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника парка.
По данным агентства, неопознанных устройств на территории парка найдено не было.
Предупреждение о временном закрытии парка и-за сообщения о неопознанном устройстве было опубликовано на его официальном сайте более часа назад. В настоящее время это предупреждение больше не отображается.
Это уже не первый случай, когда «Зарядье» ограничивает прием посетителей для проверки поступившей информации о возможных угрозах. В частности, такое решение было принято 22 августа после информации об обнаружении неопознанного устройства.