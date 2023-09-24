Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«24 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
До этого глава региона Роман Старовойт сообщил о работе систем ПВО в Курском районе, он попросил жителей сохранять спокойствие, не приведя дополнительной информации об инциденте.
«В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее 24 сентября Минобороны уже сообщало о перехвате украинских дронов над Белгородской и Курской областями.