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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Ведомости

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«24 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

До этого глава региона Роман Старовойт сообщил о работе систем ПВО в Курском районе, он попросил жителей сохранять спокойствие, не приведя дополнительной информации об инциденте.

«В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородом и Курском

Ранее 24 сентября Минобороны уже сообщало о перехвате украинских дронов над Белгородской и Курской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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