Путин на встрече с Евкуровым и Трошевым дал поручения по соцгарантиям военным
Социальные гарантии для всех участников спецоперации на Украине, в том числе для добровольцев и для кадровых военных, должны быть одинаковыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и героем России и бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым.
«Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», – сказал президент.
Путин провел встречу с Евкуровым и Трошевым вечером 28 сентября. Пресс-служба Кремля сообщила о ней утром 29 сентября. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Трошев уже работает в Минобороны.
Президент неоднократно говорил, что все военнослужащие – и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», – должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами. В частности, в феврале во время встречи с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Путин отметил, что все военнослужащие выполняют священный долг перед Родиной и потому «они должны быть в одинаковой ситуации».
В начале августа Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в спецоперации. Действовать механизм будет так же, как и государственное личное страхование военнослужащих, – за счет госбюджета. Страховыми случаями являются смерть во время пребывания в формировании или гибель бойца в течение года после прекращения контракта в результате увечья, а также получение травмы, ранения, контузии или инвалидности. Документ устанавливает размер компенсации. В случае смерти добровольца она составит 3,13 млн руб., получения инвалидности – от 782 932 руб. до 2,35 млн руб. Если боец получит тяжелое увечье, то размер компенсации составит 313 172 руб., если легкое, то 78 293 руб.
Кроме того, в начале этого года Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели в ходе спецоперации на Украине единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.
Помимо этого указом устанавливаются льготные условия получения пенсии для военнослужащих. Так, один день прохождения военной службы считается за два, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач – из расчета один месяц военной службы за два месяца.