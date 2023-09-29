Путин на встрече с Евкуровым и Трошевым дал поручения по соцгарантиям военным

В начале августа Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в спецоперации. Действовать механизм будет так же, как и государственное личное страхование военнослужащих, – за счет госбюджета. Страховыми случаями являются смерть во время пребывания в формировании или гибель бойца в течение года после прекращения контракта в результате увечья, а также получение травмы, ранения, контузии или инвалидности. Документ устанавливает размер компенсации. В случае смерти добровольца она составит 3,13 млн руб., получения инвалидности – от 782 932 руб. до 2,35 млн руб. Если боец получит тяжелое увечье, то размер компенсации составит 313 172 руб., если легкое, то 78 293 руб.