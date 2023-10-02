Росфинмониторинг внес украинского миллиардера Коломойского в список экстремистов

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Коломойского в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка». На данный момент он находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн как лишенный гражданства Украины. По версии следствия, в период с 2013 по 2020 г. Коломойский легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений. «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину», – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на арест Коломойского.