МВД Турции установило личности устроивших теракт в Анкаре

Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв. Теракт совершили два боевика, один из которых совершил самоподрыв, второй был нейтрализован. В результате пострадали двое полицейских. Позже ответственность за теракт взяла на себя РПК.