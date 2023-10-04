МВД Турции установило личности устроивших теракт в Анкаре
Террористы, устроившие взрыв возле здания МВД Турции в центре Анкары, являются членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает МВД Турции.
В результате изучения ДНК было установлено, что одного из них зовут Хасан Огуз с позывным «Канивар Эрдал», а другого – Озкан Шахин. Оба боевика состоят в РПК.
МВД Турции подчеркнуло, что сотрудники полиции предотвратили попытку нападения террористов 1 октября и нейтрализовали их. Ведомство продолжает расследование, отмечается в заявлении.
3 октября глава МВД Турции Али Ерликая объявил о начале масштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои» на всей территории Турции. В мероприятиях были задействованы более 13 000 сотрудников сил безопасности.
Позже Ерликая сообщил о задержании 928 человек по подозрению в причастности к терроризму, больше всего задержаний произошло в Стамбуле – 237 человек. Также в ходе антитеррористической операции было конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия.