В Александрии полицейский застрелил двух израильтян и египтянина

Сотрудник полиции, назначенный для обеспечения безопасности у святыни Столп Помпея, «беспорядочно стрелял из своего личного оружия». «В результате чего погибли два члена группы [туристов из Израиля] и один из египтян, еще один был ранен», – пишет канал со ссылкой на источник.