В Александрии полицейский застрелил двух израильтян и египтянина
Египетский полицейский в Александрии застрелил двух израильских туристов и одного гражданина Египта, сообщил телеканал Sky News Arabia.
Сотрудник полиции, назначенный для обеспечения безопасности у святыни Столп Помпея, «беспорядочно стрелял из своего личного оружия». «В результате чего погибли два члена группы [туристов из Израиля] и один из египтян, еще один был ранен», – пишет канал со ссылкой на источник.
Полицейский был арестован, против него были приняты «меры законного характера», пострадавшего госпитализировали. Собеседники в службах безопасности Египта подтвердили информацию каналу RT Arabic, но уточнили, что якобы «полицейский случайно выстрелил из своего личного оружия во время присутствия израильской туристической группы».
Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы по Израилю. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 300 израильтян, ранения получили свыше 1800 человек. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали.
Кроме того, сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники, Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с ХАМАС.
«Палестинский исламский джихад» присоединился к военной операции против Израиля, названной ХАМАС «Наводнением Аль-Аксы». Ливанская группировка «Хезболла» также выразила поддержку боевикам, нанеся удары на севере Израиля. Запрещенная в РФ террористическая группировка «Талибан» заявила о готовности принять участие в боевых действиях на стороне ХАМАС.