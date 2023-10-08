В Сочи объявили штормовое предупреждение

С 7 по 10 июля на территории Краснодарского края прошли сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, мэрия города сообщила о продлении запрета на купание в Черном море. Также закрывали пляжи в Сочи.