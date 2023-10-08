Газета
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Ведомости

Сильные дожди с грозами и ветром 20-25 м/с ожидаются в Сочи в ночь на 9 октября, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

«На территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, а в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы, а также использовать непромокаемую одежду и обувь, уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.

Ранее по теме: Четыре человека пропали после прошедших ливней в Краснодарском крае

В случае выхода смерча на сушу в МЧС советуют остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, укрепить временное жилье (палатку, шалаш, навес), а также не приближаться к окнам и др.

С 7 по 10 июля на территории Краснодарского края прошли сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, мэрия города сообщила о продлении запрета на купание в Черном море. Также закрывали пляжи в Сочи.

Тогда в Хостинском районе курорта из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. В результате подтопления пострадавших не было, но сообщалось о трех пропавших.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных