В Сочи объявили штормовое предупреждение
Сильные дожди с грозами и ветром 20-25 м/с ожидаются в Сочи в ночь на 9 октября, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
«На территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», – говорится в сообщении.
Ведомство рекомендовало оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, а в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы, а также использовать непромокаемую одежду и обувь, уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.
В случае выхода смерча на сушу в МЧС советуют остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, укрепить временное жилье (палатку, шалаш, навес), а также не приближаться к окнам и др.
С 7 по 10 июля на территории Краснодарского края прошли сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, мэрия города сообщила о продлении запрета на купание в Черном море. Также закрывали пляжи в Сочи.
Тогда в Хостинском районе курорта из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. В результате подтопления пострадавших не было, но сообщалось о трех пропавших.