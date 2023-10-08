Министр энергетики Украины призвал жителей запасаться генераторами
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан запастись генераторами в преддверии зимы. Об этом он сообщил эфире телеканала «Мы – Украина».
«Покупайте генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование – сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась», – сказал Галущенко (цитата по «Страна.ua»).
В конце сентября «Укрэнерго» заявило, что в результате взрывов частично были обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.
Галущенко отметил, что сейчас страна гораздо больше подготовлена, чем в прошлом году, но все равно «зима будет сложная».
10 октября 2022 г. российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту.