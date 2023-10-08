Министр энергетики Украины призвал жителей запасаться генераторами

«Покупайте генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование – сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась», – сказал Галущенко (цитата по «Страна.ua»).