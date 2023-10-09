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Суд оштрафовал телеведущую Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Актрису и телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) оштрафовали на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, передает «РИА Новости». 

Лазареву признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента). Максимальное наказание по статье для физлиц составляет штраф в размере 50 000 руб.

Ранее Лазарева уже была оштрафована по аналогичной статье в начале июня. Тогда сумма штрафа составила 30 000 руб. 

Лазарева была внесена в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 г. Тогда в список также были включены блогер Вероника Белоцерковская и муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин. В октябре суд отклонил иск Лазаревой к Минюсту о снятии статуса иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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