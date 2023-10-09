Суд оштрафовал телеведущую Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Лазарева была внесена в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 г. Тогда в список также были включены блогер Вероника Белоцерковская и муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин. В октябре суд отклонил иск Лазаревой к Минюсту о снятии статуса иноагента.