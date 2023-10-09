Суд оштрафовал телеведущую Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
Актрису и телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) оштрафовали на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, передает «РИА Новости».
Лазареву признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента). Максимальное наказание по статье для физлиц составляет штраф в размере 50 000 руб.
Ранее Лазарева уже была оштрафована по аналогичной статье в начале июня. Тогда сумма штрафа составила 30 000 руб.