Суд отказался снять статус иноагента с телеведущей Татьяны Лазаревой
Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Министерства юстиции о включении телеведущей Татьяны Лазаревой в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд отклонил исковые требования Лазаревой Т. Ю. к Министерству юстиции. Истец требовал отменить решение о включении его в перечень физлиц-иноагентов», — сказали в суде.
В перечень физлиц-иноагентов Татьяна Лазарева вошла 22 июля. Тогда в список также были включены блогер Вероника Белоцерковская и муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин.
В начале сентября в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов, Минюст включил и супруга Татьяны Лазаревой телеведущего Михаила Шаца.
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