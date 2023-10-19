Умер актер из «Деревни Дураков» Сергей Гладков
Артист Сергей Гладков, известный ролями в юмористическом тележурнале «Каламбур», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале комик-группы.
В Telegram-канале уточнили, что прощание с Гладковым пройдёт в субботу, 21 октября, в Одессе.
Гладков родился 20 февраля 1963 г. в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт, в годы учёбы создал первые клоунские проекты. Окончил курсы режиссуры и пантомимы. В 1985 г. создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Клоун-группа «Магазин Фу» появилась в 1987 г., в ее составе Гладков стал лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989 г. коллектив сотрудничал с одесской государственной филармонией, затем – с комик-труппой «Маски». В 1996 г. «Магазин Фу» объединился с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» в коллектив «Каламбур».
В «Каламбуре», впервые вышедшей на российском канале ОРТ в 1996 г., Гладков играл роли Мужика, авиадиспетчера, хозяина бара и другие. Также выступал в качестве сценариста и режиссера. С 2003 г. в качестве сценариста Гладков создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов «S.O.S.», где персонажи Мужика и Морячка были перенесены в рисованный мир.