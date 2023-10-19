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Умер актер из «Деревни Дураков» Сергей Гладков

Ведомости

Артист Сергей Гладков, известный ролями в юмористическом тележурнале «Каламбур», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале комик-группы.

В Telegram-канале уточнили, что прощание с Гладковым пройдёт в субботу, 21 октября, в Одессе.

Гладков родился 20 февраля 1963 г. в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт, в годы учёбы создал первые клоунские проекты. Окончил курсы режиссуры и пантомимы. В 1985 г. создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Клоун-группа «Магазин Фу» появилась в 1987 г., в ее составе Гладков стал лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989 г. коллектив сотрудничал с одесской государственной филармонией, затем – с комик-труппой «Маски». В 1996 г. «Магазин Фу» объединился с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» в коллектив «Каламбур».

В «Каламбуре», впервые вышедшей на российском канале ОРТ в 1996 г., Гладков играл роли Мужика, авиадиспетчера, хозяина бара и другие. Также выступал в качестве сценариста и режиссера. С 2003 г. в качестве сценариста Гладков создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов «S.O.S.», где персонажи Мужика и Морячка были перенесены в рисованный мир. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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