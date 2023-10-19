Умер актер из «Деревни Дураков» Сергей Гладков

Гладков родился 20 февраля 1963 г. в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт, в годы учёбы создал первые клоунские проекты. Окончил курсы режиссуры и пантомимы. В 1985 г. создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Клоун-группа «Магазин Фу» появилась в 1987 г., в ее составе Гладков стал лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989 г. коллектив сотрудничал с одесской государственной филармонией, затем – с комик-труппой «Маски». В 1996 г. «Магазин Фу» объединился с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» в коллектив «Каламбур».