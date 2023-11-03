Скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Протопопов родился и вырос в Ленинграде, пережил блокаду. Фигурным катанием начал заниматься в 15 лет. Сначала выступал в паре с Маргаритой Богоявленской, с которой завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 г. В 1954 г. начал выступать с Людмилой Белоусовой. К 1957 г. они были серебряными призерами первенства СССР и мастерами спорта. В декабре 1957 г. фигуристы поженились. На международной арене дебютировали в 1958 г. Первый успех пришел в 1962 г.: фигуристы выиграли чемпионат СССР и заняли вторые места на чемпионате Европы и чемпионате мира. На Олимпийский играх 1964 и 1969 гг. пара выиграла золото. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.