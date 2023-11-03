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Скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

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Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на странице Skating Lesson в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Протопопов родился и вырос в Ленинграде, пережил блокаду. Фигурным катанием начал заниматься в 15 лет. Сначала выступал в паре с Маргаритой Богоявленской, с которой завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 г. В 1954 г. начал выступать с Людмилой Белоусовой. К 1957 г. они были серебряными призерами первенства СССР и мастерами спорта. В декабре 1957 г. фигуристы поженились. На международной арене дебютировали в 1958 г. Первый успех пришел в 1962 г.: фигуристы выиграли чемпионат СССР и заняли вторые места на чемпионате Европы и чемпионате мира. На Олимпийский играх 1964 и 1969 гг. пара выиграла золото. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

Уйдя из большого спорта, спортсмены не расстались с фигурным катанием, работали в Ленинградском балете на льду. В 1979 г. Белоусова и Протопопов, находясь вместе с Ленинградским балетом на льду на гастролях в Швейцарии, попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Жили в Гриндельвальде. В 1995 г. получили швейцарское гражданство. В сентябре 2015 г. 79-летняя Белоусова и 83-летний Протопопов приняли участие в показательных выступлениях в США. Белоусова скончалась в сентябре 2017 г. в возрасте 81 года.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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