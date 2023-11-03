Скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов
Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на странице Skating Lesson в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Протопопов родился и вырос в Ленинграде, пережил блокаду. Фигурным катанием начал заниматься в 15 лет. Сначала выступал в паре с Маргаритой Богоявленской, с которой завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 г. В 1954 г. начал выступать с Людмилой Белоусовой. К 1957 г. они были серебряными призерами первенства СССР и мастерами спорта. В декабре 1957 г. фигуристы поженились. На международной арене дебютировали в 1958 г. Первый успех пришел в 1962 г.: фигуристы выиграли чемпионат СССР и заняли вторые места на чемпионате Европы и чемпионате мира. На Олимпийский играх 1964 и 1969 гг. пара выиграла золото. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.
Уйдя из большого спорта, спортсмены не расстались с фигурным катанием, работали в Ленинградском балете на льду. В 1979 г. Белоусова и Протопопов, находясь вместе с Ленинградским балетом на льду на гастролях в Швейцарии, попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Жили в Гриндельвальде. В 1995 г. получили швейцарское гражданство. В сентябре 2015 г. 79-летняя Белоусова и 83-летний Протопопов приняли участие в показательных выступлениях в США. Белоусова скончалась в сентябре 2017 г. в возрасте 81 года.