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Общество

Победители конкурса гражданских инициатив смогут получить поддержку на 3 млн рублей

Ведомости

Победители Всероссийского конкурса гражданских инициатив смогут рассчитывать на финансовую поддержку своих проектов в размере до 3 млн руб. – средства могут быть направлены также на развитие НКО или идеи, сообщает пресс-служба «Единой России».

Кроме того, победители получат возможность стать кандидатом в депутаты, продвижение в СМИ, индивидуальное PR-консультирование, бесплатное обучение и др.

«Цель конкурса – выявление и поддержка лучших НКО и лидеров общественных проектов и инициатив, направленных на помощь людям и развитие России», – говорится в сообщении.

Как пояснила председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко, конкурс проводится для того, чтобы «сказать "спасибо" всем тем неравнодушным людям, которые ежедневно заботятся о других, помогают ветеранам, многодетным семьям, инвалидам, сохраняют наше культурное наследие, развивают спорт и другие направления».

Прием заявок для участия в конкурсе стартует 6 ноября на сайте sila-idey.er.ru и продлится до 4 декабря. В целом конкурс будет проводиться в трех номинациях: «Лучшая НКО», «Лучший проект» и «Лучшая идея». 5 декабря начнется онлайн-голосование на сайте конкурса, в нем смогут принять участие все желающие, оно продлится до 11 января следующего года. По итогам онлайн-голосования будут определены полуфиналисты, победителей же определит оргкомитет конкурса. Итоги планируется подвести в феврале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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