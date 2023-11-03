Победители конкурса гражданских инициатив смогут получить поддержку на 3 млн рублей
Победители Всероссийского конкурса гражданских инициатив смогут рассчитывать на финансовую поддержку своих проектов в размере до 3 млн руб. – средства могут быть направлены также на развитие НКО или идеи, сообщает пресс-служба «Единой России».
Кроме того, победители получат возможность стать кандидатом в депутаты, продвижение в СМИ, индивидуальное PR-консультирование, бесплатное обучение и др.
«Цель конкурса – выявление и поддержка лучших НКО и лидеров общественных проектов и инициатив, направленных на помощь людям и развитие России», – говорится в сообщении.
Как пояснила председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко, конкурс проводится для того, чтобы «сказать "спасибо" всем тем неравнодушным людям, которые ежедневно заботятся о других, помогают ветеранам, многодетным семьям, инвалидам, сохраняют наше культурное наследие, развивают спорт и другие направления».
Прием заявок для участия в конкурсе стартует 6 ноября на сайте sila-idey.er.ru и продлится до 4 декабря. В целом конкурс будет проводиться в трех номинациях: «Лучшая НКО», «Лучший проект» и «Лучшая идея». 5 декабря начнется онлайн-голосование на сайте конкурса, в нем смогут принять участие все желающие, оно продлится до 11 января следующего года. По итогам онлайн-голосования будут определены полуфиналисты, победителей же определит оргкомитет конкурса. Итоги планируется подвести в феврале 2024 г.