Победители конкурса гражданских инициатив смогут получить поддержку на 3 млн рублей

Прием заявок для участия в конкурсе стартует 6 ноября на сайте sila-idey.er.ru и продлится до 4 декабря. В целом конкурс будет проводиться в трех номинациях: «Лучшая НКО», «Лучший проект» и «Лучшая идея». 5 декабря начнется онлайн-голосование на сайте конкурса, в нем смогут принять участие все желающие, оно продлится до 11 января следующего года. По итогам онлайн-голосования будут определены полуфиналисты, победителей же определит оргкомитет конкурса. Итоги планируется подвести в феврале 2024 г.