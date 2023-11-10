В России учредили ежегодную Эрмитажную премию
Ежегодную Эрмитажную премию учредили в России. Впервые ее вручат в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур, который пройдет с 16 по 18 ноября. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.
Премия учреждена совместно оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем. Ее будут вручать ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры – от России и из-за рубежа.
Международный культурный форум не проводили в Петербурге уже три года. В 2020 и 2021 гг. его отменяли из‑за коронавирусных ограничений. В 2022 г. Минкульт решил не проводить мероприятие из‑за геополитической ситуации. В нынешнем году деловую программу форума выстроят из трех блоков: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект – угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества». Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен лично посетить форум.
Ранее «Ведомости» писали, что на проведение IX Санкт-Петербургского международного форума власти города направят 100 млн руб. Деньги выделят на паритетной основе с Министерством культуры Российской Федерации и правительством Петербурга.