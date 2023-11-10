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В России учредили ежегодную Эрмитажную премию

Ведомости

Ежегодную Эрмитажную премию учредили в России. Впервые ее вручат в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур, который пройдет с 16 по 18 ноября. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Премия учреждена совместно оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем. Ее будут вручать ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры – от России и из-за рубежа.

Международный культурный форум не проводили в Петербурге уже три года. В 2020 и 2021 гг. его отменяли из‑за коронавирусных ограничений. В 2022 г. Минкульт решил не проводить мероприятие из‑за геополитической ситуации. В нынешнем году деловую программу форума выстроят из трех блоков: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект – угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества». Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен лично посетить форум.

Ранее «Ведомости» писали, что на проведение IX Санкт-Петербургского международного форума власти города направят 100 млн руб. Деньги выделят на паритетной основе с Министерством культуры Российской Федерации и правительством Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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