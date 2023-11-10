В России учредили ежегодную Эрмитажную премию

Международный культурный форум не проводили в Петербурге уже три года. В 2020 и 2021 гг. его отменяли из‑за коронавирусных ограничений. В 2022 г. Минкульт решил не проводить мероприятие из‑за геополитической ситуации. В нынешнем году деловую программу форума выстроят из трех блоков: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект – угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества». Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен лично посетить форум.