Турция сообщила о создании группы по вывозу раненых и больных из Газы
Турция, Израиль и Египет договорились о создании координационной группы по вывозу раненых и больных жителей сектора Газа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в X.
«В ходе дипломатических мероприятий, проводимых для транспортировки пациентов из Газы через пограничный переход "Рафах", была также создана координационная группа здравоохранения, в которую вошли представители трех стран (Турция, Египет, Израиль)», – написал он.
Министр рассказал о договоренностях, что пациенты, в первую очередь больные раком дети, будут направляться через КПП «Рафах» в египетские больницы Шейх-Зувайд и Эль-Ариш. Для помощи египетским врачам будут отправлены также их турецкие коллеги. Далее пациентов будут направлять на лечение уже в Турцию.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек. Число же раненых превышает 26 400 человек.
Ранее сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом включены 85 граждан России. В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. По информации СМИ, в аэропорту Каира находятся два спецборта Ил-76 для эвакуации россиян из сектора Газа.