Турция сообщила о создании группы по вывозу раненых и больных из Газы

Ранее сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом включены 85 граждан России. В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. По информации СМИ, в аэропорту Каира находятся два спецборта Ил-76 для эвакуации россиян из сектора Газа.