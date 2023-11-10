Газета
Общество

Экс-руководителя РКК «Энергия» следствие обвинило в ущербе на 4 млрд рублей

Ведомости

Следствие предъявило окончательный вариант обвинений бывшему руководителю Ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталию Лопоте, в котором размер ущерба от его действий был снижен до 4,23 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ», уточнив, что новый вариант обвинений был предъявлен несколько дней назад. 

Уточняется, что это уже третий вариант обвинений за почти 10 лет, в течение которых идет следствие. Прошлую версию не утвердила Генпрокуратура, материалы дела были возвращены в прокуратуру. 

Лопота обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Сам бывший руководитель РКК «Энергия» категорически отрицает свою вину. 

В новой версии обвинения фигурантами дела также числятся бывшие первый вице-президент РКК «Энергия» Александр Стрекалов, вице-президент по финансово-экономической и правовой деятельности корпорации Александр Пызин и заместитель гендиректора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александр Литвинов, с которыми были совершены заведомо невыгодные для «Энергии» и ЗЭМ действия. Финансовые потери последней составили 2,5 млрд руб. 

Об уголовном деле в отношении Лопоты стало известно в марте 2015 г. По версии следствия, в 2010 г. Лопота дал указания руководству дочернего предприятия ЗАО «Завод экспериментального машиностроения» о предоставлении займов двум компаниям, участвующим в коммерческом проекте «Морской старт». Эти средства должны были быть использованы в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в рамках государственных и иных контрактов, отмечало следствие. 

Лопота занимал должность руководителя РКК «Энергия» до августа 2015 г., затем он был вице-президентом Объединенной ракетно-космической корпорации, откуда был уволен в середине декабря того же года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных