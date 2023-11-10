Экс-руководителя РКК «Энергия» следствие обвинило в ущербе на 4 млрд рублей
Следствие предъявило окончательный вариант обвинений бывшему руководителю Ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталию Лопоте, в котором размер ущерба от его действий был снижен до 4,23 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ», уточнив, что новый вариант обвинений был предъявлен несколько дней назад.
Уточняется, что это уже третий вариант обвинений за почти 10 лет, в течение которых идет следствие. Прошлую версию не утвердила Генпрокуратура, материалы дела были возвращены в прокуратуру.
Лопота обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Сам бывший руководитель РКК «Энергия» категорически отрицает свою вину.
В новой версии обвинения фигурантами дела также числятся бывшие первый вице-президент РКК «Энергия» Александр Стрекалов, вице-президент по финансово-экономической и правовой деятельности корпорации Александр Пызин и заместитель гендиректора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александр Литвинов, с которыми были совершены заведомо невыгодные для «Энергии» и ЗЭМ действия. Финансовые потери последней составили 2,5 млрд руб.
Об уголовном деле в отношении Лопоты стало известно в марте 2015 г. По версии следствия, в 2010 г. Лопота дал указания руководству дочернего предприятия ЗАО «Завод экспериментального машиностроения» о предоставлении займов двум компаниям, участвующим в коммерческом проекте «Морской старт». Эти средства должны были быть использованы в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в рамках государственных и иных контрактов, отмечало следствие.
Лопота занимал должность руководителя РКК «Энергия» до августа 2015 г., затем он был вице-президентом Объединенной ракетно-космической корпорации, откуда был уволен в середине декабря того же года.