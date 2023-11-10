Экс-руководителя РКК «Энергия» следствие обвинило в ущербе на 4 млрд рублей

Об уголовном деле в отношении Лопоты стало известно в марте 2015 г. По версии следствия, в 2010 г. Лопота дал указания руководству дочернего предприятия ЗАО «Завод экспериментального машиностроения» о предоставлении займов двум компаниям, участвующим в коммерческом проекте «Морской старт». Эти средства должны были быть использованы в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в рамках государственных и иных контрактов, отмечало следствие.