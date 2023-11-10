В Кремле пообещали позже назвать дату встречи Путина с бизнесом
Дату встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в Кремле назовут позже, пока информацию сообщать рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По бизнесу своевременно вас сориентируем, пока еще рано», – сказал он.
Ранее источники «РИА Новости» сообщили, что российский бизнес готовится к встрече с президентом, которая может произойти на следующей неделе.
В предыдущий раз Путин встречался с представителями бизнеса 26 мая, в День предпринимателя, на ежегодном форуме общественной организации «Деловая Россия».
В этом году глава государства также встречался с представителями бизнеса на съезде РСПП 16 марта. Это была первая встреча главы государства с представителями деловых кругов с февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам. Путин похвалил руководителей российского бизнеса, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами.