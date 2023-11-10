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Общество

В Кремле пообещали позже назвать дату встречи Путина с бизнесом

Ведомости

Дату встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в Кремле назовут позже, пока информацию сообщать рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«По бизнесу своевременно вас сориентируем, пока еще рано», – сказал он. 

Ранее источники «РИА Новости» сообщили, что российский бизнес готовится к встрече с президентом, которая может произойти на следующей неделе.

В предыдущий раз Путин встречался с представителями бизнеса 26 мая, в День предпринимателя, на ежегодном форуме общественной организации «Деловая Россия». 

В этом году глава государства также встречался с представителями бизнеса на съезде РСПП 16 марта. Это была первая встреча главы государства с представителями деловых кругов с февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам. Путин похвалил руководителей российского бизнеса, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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