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Общество

Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке обнаружен

Ведомости

Переставший выходить на связь самолет Ан-2 на Чукотке был обнаружен, все трое человек живы, заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек – пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», – написал он.

В самолете, когда его обнаружила поисковая группа, был второй пилот и пассажир, капитан пешком отправился искать подходящее место связи. Сейчас его ищут поисковики.

Всех пострадавших доставят сначала в артель Шахтерский, а утром, если позволит погода, будет организован санитарный рейс.

Ранее сегодня Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» с тремя людьми на борту перестал выходить на связь на Чукотке. Он вылетел около 1:40 мск по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На поиски борта в 05:30 мск отправили вертолет Ми-8, а спустя час – два вездехода. Позже в МЧС сообщили, что вертолет был отозван из-за плохой погоды. Поиски с воздуха отложили до 11 ноября.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту потери связи с Ан-2. По данным ведомства, самолет перевозил груз из Певека в Полярный. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки после пропажи самолета Ан-2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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