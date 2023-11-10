Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке обнаружен

Ранее сегодня Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» с тремя людьми на борту перестал выходить на связь на Чукотке. Он вылетел около 1:40 мск по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На поиски борта в 05:30 мск отправили вертолет Ми-8, а спустя час – два вездехода. Позже в МЧС сообщили, что вертолет был отозван из-за плохой погоды. Поиски с воздуха отложили до 11 ноября.