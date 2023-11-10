Пропавший самолет Ан-2 на Чукотке обнаружен
Переставший выходить на связь самолет Ан-2 на Чукотке был обнаружен, все трое человек живы, заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.
«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек – пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», – написал он.
В самолете, когда его обнаружила поисковая группа, был второй пилот и пассажир, капитан пешком отправился искать подходящее место связи. Сейчас его ищут поисковики.
Всех пострадавших доставят сначала в артель Шахтерский, а утром, если позволит погода, будет организован санитарный рейс.
Ранее сегодня Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» с тремя людьми на борту перестал выходить на связь на Чукотке. Он вылетел около 1:40 мск по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь. На поиски борта в 05:30 мск отправили вертолет Ми-8, а спустя час – два вездехода. Позже в МЧС сообщили, что вертолет был отозван из-за плохой погоды. Поиски с воздуха отложили до 11 ноября.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту потери связи с Ан-2. По данным ведомства, самолет перевозил груз из Певека в Полярный. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки после пропажи самолета Ан-2.