Космонавт Валентина Пономарева скончалась на 91-м году жизни

Пономарева родилась 18 сентября 1933 г. в Москве. В 1957 г. окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей. В 1957–1962 гг. работала в Отделении прикладной математики Академии наук СССР. В 1962 г. была зачислена на должность слушателя-космонавта второго отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. В 1963 г. готовилась по программе первого женского космического полета на космическом корабле «Восток-6». В июне 1963 г. была вторым дублером Терешковой. В 1965–1966 гг. готовилась в качестве командира корабля «Восход» для полета длительностью 10–15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы «Восход». В 1969 г. женскую группу расформировали. В 1969–1988 гг. работала в ЦПК, с 1988 г. – в институте истории естествознания и техники Академии наук СССР.