Космонавт Валентина Пономарева скончалась на 91-м году жизни
Дублер первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева скончалась на 91-м году жизни 8 ноября. Об этом сообщил Роскосмос.
Прощание с Пономаревой состоится в 12:00 11 ноября в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха в Московской области.
Пономарева родилась 18 сентября 1933 г. в Москве. В 1957 г. окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей. В 1957–1962 гг. работала в Отделении прикладной математики Академии наук СССР. В 1962 г. была зачислена на должность слушателя-космонавта второго отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. В 1963 г. готовилась по программе первого женского космического полета на космическом корабле «Восток-6». В июне 1963 г. была вторым дублером Терешковой. В 1965–1966 гг. готовилась в качестве командира корабля «Восход» для полета длительностью 10–15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы «Восход». В 1969 г. женскую группу расформировали. В 1969–1988 гг. работала в ЦПК, с 1988 г. – в институте истории естествознания и техники Академии наук СССР.
В 1962 г. была зачислена на должность слушателя – космонавта второго отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. В 1963 г. готовилась по программе первого женского космического полета на корабле «Восток-6». В июне 1963 г. была вторым дублером Терешковой. В 1965–1966 гг. готовилась в качестве командира корабля «Восход» для полета длительностью 10–15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы «Восход». Таким образом Пономарева так и не вышла на орбиту, как и остальные участницы отряда «Березки», кроме Терешковой.
В 1969 г. женскую группу расформировали. В 1969–1988 гг. работала в ЦПК, анималась подготовкой космонавтов, с 1988 г. – в институте истории естествознания и техники Академии наук СССР, руководила группой истории космонавтики.
Пономарева увлекалась авиационным спортом, туристическими походами, участвовала в лыжной экспедиции к Земле Франца Иосифа в составе женской команды «Метелица». Также она является автором нескольких книг, среди которых «История создания Центра подготовки космонавтов», «Неоткрытый космос», «Женское лицо космоса», публикаций в различных журналах, докладов об истории женской космонавтики.