Суд арестовал имущество девяти бывших руководителей «Кросна-банка»
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество девяти бывших руководителей московского «Кросна-банка» на сумму 1,2 млрд руб. у каждого, передает «Интерфакс».
Уточняется, что решение было принято 8 ноября по жалобе Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). В частности, под арест попало имущество бывшего председателя правления банка Ольги Щербаковой, членов правления Елены Дмитриевой, Дмитрия Смирнова, Валерии Саттаровой и Ольги Хасановой, а также бывших членов совета директоров Артема Кузнецова, Светланы Ганыч, Юрия Смирнова и Натальи Филатовой.
Банк России отозвал лицензию у московского «Кросна-банка» 12 августа 2022 г. из-за неоднократных нарушений федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Отмечается, что за последний год ЦБ несколько раз применял к организации меры, в том числе ограничивал осуществление некоторых операций. Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ЦБ тогда подчеркнули, что с 2019 г. банк был операционно убыточным. Помимо этого, «Кросна-банк» проводил подозрительные операции, направленные на вывод средств за рубеж.