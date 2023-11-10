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Суд арестовал имущество девяти бывших руководителей «Кросна-банка»

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество девяти бывших руководителей московского «Кросна-банка» на сумму 1,2 млрд руб. у каждого, передает «Интерфакс». 

Уточняется, что решение было принято 8 ноября по жалобе Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). В частности, под арест попало имущество бывшего председателя правления банка Ольги Щербаковой, членов правления Елены Дмитриевой, Дмитрия Смирнова, Валерии Саттаровой и Ольги Хасановой, а также бывших членов совета директоров Артема Кузнецова, Светланы Ганыч, Юрия Смирнова и Натальи Филатовой. 

Банк России отозвал лицензию у московского «Кросна-банка» 12 августа 2022 г. из-за неоднократных нарушений федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Отмечается, что за последний год ЦБ несколько раз применял к организации меры, в том числе ограничивал осуществление некоторых операций. Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ЦБ тогда подчеркнули, что с 2019 г. банк был операционно убыточным. Помимо этого, «Кросна-банк» проводил подозрительные операции, направленные на вывод средств за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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