Суд арестовал имущество девяти бывших руководителей «Кросна-банка»

Банк России отозвал лицензию у московского «Кросна-банка» 12 августа 2022 г. из-за неоднократных нарушений федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Отмечается, что за последний год ЦБ несколько раз применял к организации меры, в том числе ограничивал осуществление некоторых операций. Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.