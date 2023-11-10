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Новое скоростное судно на подводных крыльях «Валдай» совершило первый рейс по Дону

Ведомости

Пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай» выполнило первый за 30 лет тестовый рейс по реке Дон. О приобретении водного транспорта рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает ТАСС. «Валдай» может стать новой визитной карточкой региона. Судно запустят в навигацию в 2024 г.

Судно на 45 мест изготовлено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Церемония спуска на воду прошла в Ростове-на-Дону. В 2024 г. «Валдай» будет обслуживать два пригородных маршрута: Ростов-на-Дону – Азов и Ростов-на-Дону – Кочетовская – Константиновск – Романовская, а также проводить ознакомительные прогулки в Ростове-на-Дону.

«Два судна, одно здесь, другое приобретем до конца текущего года, в навигацию 2024 г. начнут работать уже на постоянных маршрутах. Первый из них – это Азов, Константиновск, Семикаракорск, Волгодонск, будем двигаться в этом направлении», – рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона также рассказал о планах приобрести судно «Метеор» на 120 мест, которое позволит разнообразить туристические маршруты. Предварительно, «Метеор» может курсировать в Ейск, Керчь и Ялту. Глава Ростовской области выразил уверенность в высоком спросе на такой вид путешествий.

В середине октября ГТЛК передала в лизинг нижегородской компании «Водолет» скоростное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» разработки и производства ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева совместно с НПП «Радар ммс». Первый рейс был запланирован в Казань.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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