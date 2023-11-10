Новое скоростное судно на подводных крыльях «Валдай» совершило первый рейс по Дону
Пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай» выполнило первый за 30 лет тестовый рейс по реке Дон. О приобретении водного транспорта рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает ТАСС. «Валдай» может стать новой визитной карточкой региона. Судно запустят в навигацию в 2024 г.
Судно на 45 мест изготовлено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Церемония спуска на воду прошла в Ростове-на-Дону. В 2024 г. «Валдай» будет обслуживать два пригородных маршрута: Ростов-на-Дону – Азов и Ростов-на-Дону – Кочетовская – Константиновск – Романовская, а также проводить ознакомительные прогулки в Ростове-на-Дону.
«Два судна, одно здесь, другое приобретем до конца текущего года, в навигацию 2024 г. начнут работать уже на постоянных маршрутах. Первый из них – это Азов, Константиновск, Семикаракорск, Волгодонск, будем двигаться в этом направлении», – рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона также рассказал о планах приобрести судно «Метеор» на 120 мест, которое позволит разнообразить туристические маршруты. Предварительно, «Метеор» может курсировать в Ейск, Керчь и Ялту. Глава Ростовской области выразил уверенность в высоком спросе на такой вид путешествий.