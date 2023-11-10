Новое скоростное судно на подводных крыльях «Валдай» совершило первый рейс по Дону

Судно на 45 мест изготовлено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Церемония спуска на воду прошла в Ростове-на-Дону. В 2024 г. «Валдай» будет обслуживать два пригородных маршрута: Ростов-на-Дону – Азов и Ростов-на-Дону – Кочетовская – Константиновск – Романовская, а также проводить ознакомительные прогулки в Ростове-на-Дону.