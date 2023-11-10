Умер креативный директор Moschino Давид Ренне

По словам Ферретти, вместе с Давидом шла работа над «амбициозным проектом, в атмосфере энтузиазма и оптимизма в отношении будущего». «Давид, хотя и пробыл с нами совсем недолго, смог сразу завоевать любовь и уважение», – добавил он.