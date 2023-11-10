Умер креативный директор Moschino Давид Ренне
Креативный директор модного дома Moschino Давид Ренне умер в возрасте 46 лет, сообщил бренд. Он вступил в эту должность девять дней назад, 1 ноября.
«Давид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его от нас», – сообщил председатель Aeffe (дочерняя компания Moschino) Массимо Ферретти.
По словам Ферретти, вместе с Давидом шла работа над «амбициозным проектом, в атмосфере энтузиазма и оптимизма в отношении будущего». «Давид, хотя и пробыл с нами совсем недолго, смог сразу завоевать любовь и уважение», – добавил он.
Первую коллекцию для Moschino он должен был представить уже в феврале следующего года. До назначения на должность креативного директора Ренне занимался разработкой женских коллекций в Gucci. Он проработал итальянском доме моды около 20 лет.
До Ренне должность креативного директора занимал Джереми Скотт, который работал на этой должности порядка 10 лет, с октября 2013 г. Он ушел с поста руководителя в марте этого года.