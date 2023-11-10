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Умер креативный директор Moschino Давид Ренне

Ведомости

Креативный директор модного дома Moschino Давид Ренне умер в возрасте 46 лет, сообщил бренд. Он вступил в эту должность девять дней назад, 1 ноября.

«Давид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его от нас», – сообщил председатель Aeffe (дочерняя компания Moschino) Массимо Ферретти.

По словам Ферретти, вместе с Давидом шла работа над «амбициозным проектом, в атмосфере энтузиазма и оптимизма в отношении будущего». «Давид, хотя и пробыл с нами совсем недолго, смог сразу завоевать любовь и уважение», – добавил он.

Первую коллекцию для Moschino он должен был представить уже в феврале следующего года. До назначения на должность креативного директора Ренне занимался разработкой женских коллекций в Gucci. Он проработал итальянском доме моды около 20 лет.

До Ренне должность креативного директора занимал Джереми Скотт, который работал на этой должности порядка 10 лет, с октября 2013 г. Он ушел с поста руководителя в марте этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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