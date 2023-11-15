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Собянин: в Москве в армию записались более 22 000 контрактников

Ведомости

Москва досрочно выполнила план Минобороны России по набору контрактников, в армию записались уже более 22 000 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

«Больше 22 000 ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В июле Собянин говорил, что на службу в зону спецоперации записались 10 000 москвичей. В середине августа он уточнил, что в зоне боевых действий служат 45 000 жителей Москвы, в том числе около 20 000 мобилизованных. 

1 апреля в Москве на улице Яблочкова открылся единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Военнослужащим полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступил на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб.

9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что всего на военную службу по контракту с начала года было принято около 410 000 человек. Он добавил, что работа по привлечению военнослужащих по контракту продолжится и в следующем году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связывал увеличение числа желающих служить в российской армии по контракту с ростом консолидации в обществе и хорошими финансовыми условиями.

В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 г. и продолжавшейся до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он подчеркнул, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». 

3 октября 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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