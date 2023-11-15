Собянин: в Москве в армию записались более 22 000 контрактников

9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что всего на военную службу по контракту с начала года было принято около 410 000 человек. Он добавил, что работа по привлечению военнослужащих по контракту продолжится и в следующем году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связывал увеличение числа желающих служить в российской армии по контракту с ростом консолидации в обществе и хорошими финансовыми условиями.