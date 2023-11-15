Собянин: в Москве в армию записались более 22 000 контрактников
Москва досрочно выполнила план Минобороны России по набору контрактников, в армию записались уже более 22 000 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.
«Больше 22 000 ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
1 апреля в Москве на улице Яблочкова открылся единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Военнослужащим полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступил на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб.
9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что всего на военную службу по контракту с начала года было принято около 410 000 человек. Он добавил, что работа по привлечению военнослужащих по контракту продолжится и в следующем году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связывал увеличение числа желающих служить в российской армии по контракту с ростом консолидации в обществе и хорошими финансовыми условиями.
В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 г. и продолжавшейся до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он подчеркнул, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
3 октября 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.