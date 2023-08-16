Собянин: в зоне спецоперации служат 45 000 москвичей
Примерно 45 000 жителей Москвы сражаются в зоне военной спецоперации на Украине, заявил столичный мэр Сергей Собянин на всероссийском форуме «Территория смыслов».
По его данным, в рамках частичной мобилизации на службу были призваны около 20 000 москвичей, еще столько же в спецоперации принимают участие в качестве добровольцев или контрактников.
«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5000. То есть 45 000 москвичей сегодня воюют в зоне СВО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее 26 июля Собянин в ходе посещения единого пункта отбора на военную службу по контракту сообщил, что на участие в спецоперации записались 10 000 москвичей. Мэр Москвы поговорил с одним из контрактников и подарил ему пистолет. По словам Собянина, это его «личное оружие», которое он переоформил на мужчину.
В апреле в Москве на ул. Яблочкова открылся единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Также начал работу онлайн-сервис, который отвечает на вопросы горожан о военной службе по контракту. Сервис дополнил работу горячей линии 117, открытой в апреле, и специальной страницы в интернете contract.mos.ru. Военнослужащим по контракту полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб., сообщала пресс-служба мэрии.
3 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на службу по контракту в Вооруженные силы России было принято более 231 000 человек с января этого года. В начале июня Минобороны сообщило о расширении сети пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами. По оценке министерства, в стране стало больше желающих служить по контракту, а россияне могут обратиться в пункт отбора в «любой удобный день недели».