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Собянин: в зоне спецоперации служат 45 000 москвичей

Ведомости

Примерно 45 000 жителей Москвы сражаются в зоне военной спецоперации на Украине, заявил столичный мэр Сергей Собянин на всероссийском форуме «Территория смыслов».

По его данным, в рамках частичной мобилизации на службу были призваны около 20 000 москвичей, еще столько же в спецоперации принимают участие в качестве добровольцев или контрактников.

«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5000. То есть 45 000 москвичей сегодня воюют в зоне СВО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее 26 июля Собянин в ходе посещения единого пункта отбора на военную службу по контракту сообщил, что на участие в спецоперации записались 10 000 москвичей. Мэр Москвы поговорил с одним из контрактников и подарил ему пистолет. По словам Собянина, это его «личное оружие», которое он переоформил на мужчину.

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В апреле в Москве на ул. Яблочкова открылся единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Также начал работу онлайн-сервис, который отвечает на вопросы горожан о военной службе по контракту. Сервис дополнил работу горячей линии 117, открытой в апреле, и специальной страницы в интернете contract.mos.ru. Военнослужащим по контракту полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб., сообщала пресс-служба мэрии.

3 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на службу по контракту в Вооруженные силы России было принято более 231 000 человек с января этого года. В начале июня Минобороны сообщило о расширении сети пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами. По оценке министерства, в стране стало больше желающих служить по контракту, а россияне могут обратиться в пункт отбора в «любой удобный день недели».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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