Собянин: в зоне спецоперации служат 45 000 москвичей

3 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на службу по контракту в Вооруженные силы России было принято более 231 000 человек с января этого года. В начале июня Минобороны сообщило о расширении сети пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами. По оценке министерства, в стране стало больше желающих служить по контракту, а россияне могут обратиться в пункт отбора в «любой удобный день недели».