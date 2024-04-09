Мурманский губернатор Чибис начал передвигаться после ножевого ранения

Как сообщал Следственный комитет (СК) России, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов ранее заявил о готовности принести извинения перед Чибисом за нападение. Он сказал, что жалеет о содеянном. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, нападавший объяснил свой поступок «голосом в голове».