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Мурманский губернатор Чибис начал передвигаться после ножевого ранения

Ведомости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться после ножевого ранения. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил желание вернуться к работе в ближайшее время.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», – написал Чибис.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля у здания ДК «Строитель» в Апатитах, где Чибис проводил встречу с местными жителями. Напавшим оказался местный житель Александр Быданов, который также был ранен сотрудниками Росгвардии в ходе задержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданова арестовали до 5 июня.

Как сообщал Следственный комитет (СК) России, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов ранее заявил о готовности принести извинения перед Чибисом за нападение. Он сказал, что жалеет о содеянном. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, нападавший объяснил свой поступок «голосом в голове».

После ранения Чибиса прооперировали. 7 апреля министр здравоохранения области Дмитрий Панычев сообщил, что губернатор Мурманской области остается в палате интенсивной терапии, в его состоянии наблюдается медленная положительная динамика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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