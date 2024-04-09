Мурманский губернатор Чибис начал передвигаться после ножевого ранения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться после ножевого ранения. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил желание вернуться к работе в ближайшее время.
«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», – написал Чибис.
Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля у здания ДК «Строитель» в Апатитах, где Чибис проводил встречу с местными жителями. Напавшим оказался местный житель Александр Быданов, который также был ранен сотрудниками Росгвардии в ходе задержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданова арестовали до 5 июня.
Как сообщал Следственный комитет (СК) России, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов ранее заявил о готовности принести извинения перед Чибисом за нападение. Он сказал, что жалеет о содеянном. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, нападавший объяснил свой поступок «голосом в голове».
После ранения Чибиса прооперировали. 7 апреля министр здравоохранения области Дмитрий Панычев сообщил, что губернатор Мурманской области остается в палате интенсивной терапии, в его состоянии наблюдается медленная положительная динамика.