Куренков назвал стабильной паводковую обстановку в Тюменской области

Куренков прибыл в Тюмень 9 апреля в рамках поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам. На фоне половодья режим ЧС был объявлен в Оренбургской, Курганской, Самарской и Тюменской областях. В региональном МЧС сообщили, что в Тюменской области прохождения волны паводка можно ждать в течение трех – пяти дней.