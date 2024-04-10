Куренков назвал стабильной паводковую обстановку в Тюменской области
За текущие сутки уровень воды в Ялуторовском районе Тюменской области увеличился на 33 см. Прибывший в регион глава МЧС Александр Куренков оценил обстановку как стабильную. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Куренков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором проинспектировал ход превентивных мероприятий на гидротехнических сооружениях в Ялуторовске, через который протекает река Тобол. В зону возможного подтопления в период половодья попадают некоторые населенные пункты Ялуторовского района.
«Несмотря на то что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий», – заявил Куренков, отметив важность своевременного информирования населения о развитии паводковой ситуации.
На данный момент уровень воды в Ялуторовском районе не критичен, угрозы населенным пунктам нет, однако жителям районов города с наиболее высоким риском подтопления предложено эвакуироваться.
Куренков прибыл в Тюмень 9 апреля в рамках поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам. На фоне половодья режим ЧС был объявлен в Оренбургской, Курганской, Самарской и Тюменской областях. В региональном МЧС сообщили, что в Тюменской области прохождения волны паводка можно ждать в течение трех – пяти дней.
Президент РФ Владимир Путин 9 апреля получил доклады губернаторов регионов о ситуации с паводками. Куренков, который ранее посетил Оренбургскую область, представил отдельный доклад. Он с воздуха осмотрел подтопленные территории Оренбургской области, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.