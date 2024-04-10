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Куренков назвал стабильной паводковую обстановку в Тюменской области

Ведомости

За текущие сутки уровень воды в Ялуторовском районе Тюменской области увеличился на 33 см. Прибывший в регион глава МЧС Александр Куренков оценил обстановку как стабильную. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Куренков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором проинспектировал ход превентивных мероприятий на гидротехнических сооружениях в Ялуторовске, через который протекает река Тобол. В зону возможного подтопления в период половодья попадают некоторые населенные пункты Ялуторовского района.

«Несмотря на то что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий», – заявил Куренков, отметив важность своевременного информирования населения о развитии паводковой ситуации.

На данный момент уровень воды в Ялуторовском районе не критичен, угрозы населенным пунктам нет, однако жителям районов города с наиболее высоким риском подтопления предложено эвакуироваться.

Куренков прибыл в Тюмень 9 апреля в рамках поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам. На фоне половодья режим ЧС был объявлен в Оренбургской, Курганской, Самарской и Тюменской областях. В региональном МЧС сообщили, что в Тюменской области прохождения волны паводка можно ждать в течение трех – пяти дней.

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля получил доклады губернаторов регионов о ситуации с паводками. Куренков, который ранее посетил Оренбургскую область, представил отдельный доклад. Он с воздуха осмотрел подтопленные территории Оренбургской области, провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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