Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске
Дамба в Орске не стоит 1 млрд руб. и больше похожа на земляной вал. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, пишет «РИА Новости».
«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит. <…> С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал», – объяснил Файзуллин.
Глава ведомства также заявил, что Минстрой совместно с Минприроды обследует дамбу и проверит версию об ее повреждении грызунами. По его словам, дамба терпела нагрузку в 5,5 м воды, после прорыва пришло 10 м.
Файзуллин прибыл в Оренбургскую область по личному поручению президента РФ Владимира Путина. Он также посетит Курганскую и Тюменскую области, а по итогам поездки представит главе государства доклад по вопросам дальнейшего восстановления.
По состоянию на утро 10 апреля в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков. Паводок затронул 79 населенных пунктов и 36 СНТ. Эвакуированы 7703 человека, в том числе 1707 детей. Самая сложная ситуация остается в Орске, там подтоплено 6793 дома, вывезены более 2600 человек.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, пик уровня воды ожидается 10 апреля.