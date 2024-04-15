СК просит домашний арест для обвиняемого в неуплате налогов блогера Портнягина

11 апреля в Следственном комитете (СК) России сообщили, что ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен. Затем 14 апреля адвокат Портнягина Михаил Мушаилов рассказал ТАСС, что блогер признал вину по делу о неуплате налогов на сумму более 124 млн руб. По словам адвоката, Портнягин якобы не виноват в отмывании денег, добытых преступным путем, поскольку на доход бизнесмена начислялся налог. Уточнялось, что блогер задержан.