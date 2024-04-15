СК просит домашний арест для обвиняемого в неуплате налогов блогера Портнягина
Управление Следственного комитета (СК) по Московской области запросило домашний арест для обвиняемого в неуплате налогов блогера Дмитрия Портнягина до 10 июня 2024 г. включительно, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Тверского суда Мария Освальдо.
Портнягина и его супругу Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным СК, с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.
11 апреля в Следственном комитете (СК) России сообщили, что ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен. Затем 14 апреля адвокат Портнягина Михаил Мушаилов рассказал ТАСС, что блогер признал вину по делу о неуплате налогов на сумму более 124 млн руб. По словам адвоката, Портнягин якобы не виноват в отмывании денег, добытых преступным путем, поскольку на доход бизнесмена начислялся налог. Уточнялось, что блогер задержан.
Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». По состоянию на 11 апреля 2024 г. число подписчиков на YouTube-канале «Трансформатор» Портнягина составляет 1,46 млн.