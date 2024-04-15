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СК просит домашний арест для обвиняемого в неуплате налогов блогера Портнягина

Ведомости

Управление Следственного комитета (СК) по Московской области запросило домашний арест для обвиняемого в неуплате налогов блогера Дмитрия Портнягина до 10 июня 2024 г. включительно, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Тверского суда Мария Освальдо.

Портнягина и его супругу Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным СК, с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.

11 апреля в Следственном комитете (СК) России сообщили, что ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен. Затем 14 апреля адвокат Портнягина Михаил Мушаилов рассказал ТАСС, что блогер признал вину по делу о неуплате налогов на сумму более 124 млн руб. По словам адвоката, Портнягин якобы не виноват в отмывании денег, добытых преступным путем, поскольку на доход бизнесмена начислялся налог. Уточнялось, что блогер задержан.

Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». По состоянию на 11 апреля 2024 г. число подписчиков на YouTube-канале «Трансформатор» Портнягина составляет 1,46 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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