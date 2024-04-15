Куренков поручил губернаторам активнее информировать жителей в зоне паводка
Главы регионов, жители которых оказались в зоне паводка, должны усилить информирование граждан о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий, раздаче гумпомощи и по другим возникающим у населения вопросам. Такое поручение озвучил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Орске Оренбургской области.
«Жителей необходимо информировать по всем поступающим от них вопросам: встречайтесь с людьми, давайте разъяснения, создавайте информационные бригады – подключите все ресурсы и задействуйте СМС-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», – сказал Куренков.
На заседании присутствовали губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, которые доложили о текущей ситуации с паводками. Также представители Минстроя, Роспотребнадзора, Минфина и Минсельхоза сообщили о принимаемых мерах по стабилизации ситуации. Основное внимание было уделено компенсации за утраченное жилье и имущество, сообщила пресс-служба МЧС.
Куренков прибыл в пострадавший от паводка Орск днем 15 апреля. Там он проверяет исполнение ранее данных поручений по ликвидации последствий ЧС, оказание помощи населению и работу комиссий по оценке ущерба. Также в пункте временного размещения Куренков планирует встретиться с инициативной группой жителей.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.
В целом, по данным МЧС, в 33 субъектах страны остаются подтопленными более 15 800 жилых и дачных домов, а также около 28 000 приусадебных участков.