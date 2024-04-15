Куренков поручил губернаторам активнее информировать жителей в зоне паводка

«Жителей необходимо информировать по всем поступающим от них вопросам: встречайтесь с людьми, давайте разъяснения, создавайте информационные бригады – подключите все ресурсы и задействуйте СМС-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», – сказал Куренков.