СК требует ареста курьера, который передал бомбу для покушения на Прозорова

17 апреля сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Молдавии 1994 г. р. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа. В службе уточнили, что в СБУ замаскировали компоненты бомбы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Груз был передан в частную транспортную компанию для доставки в Московский регион при посредничестве жительницы Варшавы.