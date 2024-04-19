СК требует ареста курьера, который передал бомбу для покушения на Прозорова
Следственный комитет требует ареста курьера, который передал бомбу для исполнения покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Он не признал вину на допросе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда, куда поступило ходатайство.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей второму обвиняемому по делу о подрыве машины Прозорова», – сказали в пресс-службе.
17 апреля сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Молдавии 1994 г. р. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа. В службе уточнили, что в СБУ замаскировали компоненты бомбы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Груз был передан в частную транспортную компанию для доставки в Московский регион при посредничестве жительницы Варшавы.
19 апреля украинский агент, который взорвал машину Прозорова, признал свою вину. Им оказался гражданин Киргизии и России Владимир Головченко. Суд арестовал подозреваемого до 12 июня.