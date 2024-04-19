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СК требует ареста курьера, который передал бомбу для покушения на Прозорова

Ведомости

Следственный комитет требует ареста курьера, который передал бомбу для исполнения покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Он не признал вину на допросе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда, куда поступило ходатайство.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей второму обвиняемому по делу о подрыве машины Прозорова», – сказали в пресс-службе. 

17 апреля сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Молдавии 1994 г. р. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа. В службе уточнили, что в СБУ замаскировали компоненты бомбы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Груз был передан в частную транспортную компанию для доставки в Московский регион при посредничестве жительницы Варшавы.

19 апреля украинский агент, который взорвал машину Прозорова, признал свою вину. Им оказался гражданин Киргизии и России Владимир Головченко. Суд арестовал подозреваемого до 12 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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