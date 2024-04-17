ФСБ опубликовала фото жительницы Варшавы, причастной к подрыву машины Прозорова

Ранее 17 апреля ФСБ задержала курьера, гражданина Молдавии и России 1994 г. рождения, который привез в Москву компоненты. Он получил груз из Польши от представителя своей компании в Литве. 7 апреля с ним связалась отправительница груза и спросила, когда можно будет его забрать. Вечером того же дня курьер передал груз агенту СБУ.