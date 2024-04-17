ФСБ опубликовала фото жительницы Варшавы, причастной к подрыву машины Прозорова
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала фотографию жительницы Варшавы, которая передала компоненты бомбы в Москву для подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Ведомство также опубликовало видео, на котором девушка демонстрирует бумажный пакет с косметическими товарами и пустым контейнером. По данным силовиков, компоненты бомбы были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.
Ранее 17 апреля ФСБ задержала курьера, гражданина Молдавии и России 1994 г. рождения, который привез в Москву компоненты. Он получил груз из Польши от представителя своей компании в Литве. 7 апреля с ним связалась отправительница груза и спросила, когда можно будет его забрать. Вечером того же дня курьер передал груз агенту СБУ.
Сотрудники ФСБ также задержали украинского агента, который подорвал машину экс-сотрудника СБУ Прозорова. Задержанным оказался гражданин России 1983 г. рождения. По версии следствия, он подчинялся указаниям главы СБУ и действовал под контролем куратора.