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ФСБ опубликовала фото жительницы Варшавы, причастной к подрыву машины Прозорова

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала фотографию жительницы Варшавы, которая передала компоненты бомбы в Москву для подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Ведомство также опубликовало видео, на котором девушка демонстрирует бумажный пакет с косметическими товарами и пустым контейнером. По данным силовиков, компоненты бомбы были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. 

Ранее 17 апреля ФСБ задержала курьера, гражданина Молдавии и России 1994 г. рождения, который привез в Москву компоненты. Он получил груз из Польши от представителя своей компании в Литве. 7 апреля с ним связалась отправительница груза и спросила, когда можно будет его забрать. Вечером того же дня курьер передал груз агенту СБУ.

Сотрудники ФСБ также задержали украинского агента, который подорвал машину экс-сотрудника СБУ Прозорова. Задержанным оказался гражданин России 1983 г. рождения. По версии следствия, он подчинялся указаниям главы СБУ и действовал под контролем куратора.

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Он назвал подрыв своей машины «терактом киевского режима».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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