Евросоюз одобрил новый антибиотик для борьбы с «супербактериями»
Евросоюз одобрил новый антибиотик от пневмонии и инфекции мочевыводящих путей, предназначенный для борьбы с «супербактериями», устойчивыми к существующим лекарствам. Об этом сообщает The Financial Times.
Препарат Emblaveo, выпускаемый на рынок в Европе американской фармацевтической компанией Pfizer, объединяет два существующих препарата для борьбы с так называемыми грамотрицательными бактериями. Именно грамотрицательные бактерии все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам.
Европейская комиссия стала первой инстанцией, одобрившей этот препарат, который, скорее всего, будет применяться относительно редко для лечения серьезных случаев, чтобы снизить риск всплеска устойчивости к противомикробным препаратам. Среди людей, которые будут получать лечение с помощью Emblaveo, будут очень слабые пациенты, пациенты с тяжелыми инфекциями или не имеющие других вариантов лечения, а также пациенты в регионах, где более распространены устойчивые к препаратам бактерии.
«Emblaveo действительно изменит ситуацию. Это препарат, активный против [устойчивых] патогенов, который дает нам инструмент для лечения инфекций, для которых у нас сейчас нет хороших вариантов», – сказал вице-президент Pfizer по глобальным медицинским вопросам Джей Пурди.
По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, инфекции, вызванные бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, ежегодно становятся причиной 35 000 смертей в ЕС. Всемирная организация здравоохранения определила устойчивость к противомикробным препаратам как одну из 10 основных глобальных угроз общественному здоровью.
Emblaveo – это второй антибиотик, одобренный ЕС в 2024 г. В марте был одобрен еще один препарат для лечения сложных инфекций мочевыводящих путей, вызванных грамотрицательными бактериями, который производится немецкой компанией Allecra Therapeutics. В 2020 г. ВОЗ одобрила четыре антибиотика.