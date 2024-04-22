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Евросоюз одобрил новый антибиотик для борьбы с «супербактериями»

Ведомости

Евросоюз одобрил новый антибиотик от пневмонии и инфекции мочевыводящих путей, предназначенный для борьбы с «супербактериями», устойчивыми к существующим лекарствам. Об этом сообщает The Financial Times.

Препарат Emblaveo, выпускаемый на рынок в Европе американской фармацевтической компанией Pfizer, объединяет два существующих препарата для борьбы с так называемыми грамотрицательными бактериями. Именно грамотрицательные бактерии все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам.

Европейская комиссия стала первой инстанцией, одобрившей этот препарат, который, скорее всего, будет применяться относительно редко для лечения серьезных случаев, чтобы снизить риск всплеска устойчивости к противомикробным препаратам. Среди людей, которые будут получать лечение с помощью Emblaveo, будут очень слабые пациенты, пациенты с тяжелыми инфекциями или не имеющие других вариантов лечения, а также пациенты в регионах, где более распространены устойчивые к препаратам бактерии.

«Emblaveo действительно изменит ситуацию. Это препарат, активный против [устойчивых] патогенов, который дает нам инструмент для лечения инфекций, для которых у нас сейчас нет хороших вариантов», – сказал вице-президент Pfizer по глобальным медицинским вопросам Джей Пурди.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, инфекции, вызванные бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, ежегодно становятся причиной 35 000 смертей в ЕС. Всемирная организация здравоохранения определила устойчивость к противомикробным препаратам как одну из 10 основных глобальных угроз общественному здоровью.

Emblaveo – это второй антибиотик, одобренный ЕС в 2024 г. В марте был одобрен еще один препарат для лечения сложных инфекций мочевыводящих путей, вызванных грамотрицательными бактериями, который производится немецкой компанией Allecra Therapeutics. В 2020 г. ВОЗ одобрила четыре антибиотика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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