Евросоюз одобрил новый антибиотик для борьбы с «супербактериями»

Европейская комиссия стала первой инстанцией, одобрившей этот препарат, который, скорее всего, будет применяться относительно редко для лечения серьезных случаев, чтобы снизить риск всплеска устойчивости к противомикробным препаратам. Среди людей, которые будут получать лечение с помощью Emblaveo, будут очень слабые пациенты, пациенты с тяжелыми инфекциями или не имеющие других вариантов лечения, а также пациенты в регионах, где более распространены устойчивые к препаратам бактерии.