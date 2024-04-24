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Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

Ведомости

Арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке будет обжалован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

«Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки», – сказал он.

Балуев заявил, что нет оснований для содержания Иванова в СИЗО, поскольку он не намерен скрываться и как-либо препятствовать следствию. Защита настаивает на избрании подсудимому любой меры пресечения, кроме СИЗО.

Утром 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова до 23 июня. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. По информации источника «Ведомостей», замминистра обороны не признает вину.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Об этом было доложено президенту Владимиру Путину. Также в известность заранее был поставлен министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в Кремле. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Иванов давно был в оперативной разработке. Он уточнил, что оперативное сопровождение дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Заместителем министра обороны Иванов был назначен в 2016 г. До этого три года работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». В Минобороны Иванов отвечал за строительный комплекс и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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