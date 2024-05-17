Суд в Москве приговорил теневого банкира Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии

В августе 2023 г. сообщалось, что Агустина Моралеса-Эскомилью приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о незаконном выводе из страны свыше 1,6 млрд руб. Савеловский районный суд Москвы установил, что в 2013 г. банкир совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российского «Смартбанка» на банковские счета молдавского Moldindconbank. Банкир в составе преступного сообщества предоставил «заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода» на сумму более 1,6 млрд руб. Уточнялось, что Моралес-Эскомилья сотрудничал со следствием.