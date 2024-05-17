Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд в Москве приговорил теневого банкира Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего владельца «Смартбанка» Агустина Моралеса-Эскомилью к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе злоупотребление полномочиями и мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Моралес-Эскомилья признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Суд также назначил обвиняемому штраф в 3,5 млн руб. с ограничением свободы на два года. Кроме того, был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в сумме более 230 млн руб.

13 мая 2024 г. «Коммерсантъ» сообщал, что в Замоскворецком суде столицы прошли прения сторон по делу Моралеса-Эскомильи. Банкиру инкриминировали хищение почти 1 млрд руб. из Промрегионбанка. Гособвинение запрашивало для банкира 18 лет колонии (с учетом уже имеющегося у него срока) и штраф в размере 4,5 млн руб.

В августе 2023 г. сообщалось, что Агустина Моралеса-Эскомилью приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о незаконном выводе из страны свыше 1,6 млрд руб. Савеловский районный суд Москвы установил, что в 2013 г. банкир совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российского «Смартбанка» на банковские счета молдавского Moldindconbank. Банкир в составе преступного сообщества предоставил «заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода» на сумму более 1,6 млрд руб. Уточнялось, что Моралес-Эскомилья сотрудничал со следствием.

Моралес-Эскомилья известен в рамках серии уголовных дел «молдавской схемы». Речь о деле в отношении международного преступного сообщества, участники которого совершили в 2013–2014 гг. незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных