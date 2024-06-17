ВТБ: мошенники начали запугивать россиян просрочкой по ипотеке
Телефонные мошенники начали использовать новый сценарий хищения средств и оформления кредитов, представляясь сотрудниками банка. Они заявляют о возникшей просрочке по ипотеке и предлагают клиенту урегулировать проблему. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.
Для того чтобы исправить проблему, мошенники просят назвать номер СНИЛС и коды из sms. С этими данными они могут получить доступ к учетной записи на портале «Госуслуги» и к банковскому мобильному приложению.
В ВТБ предупредили, что результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может потерять сбережения или оказаться должным банку, если на его имя оформят кредит.
8 июня глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в России активно развивается мошенничество по учетным записям «Госуслуг». В частности, используя данные из учетной записи, можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека. В результате такой процедуры деньги выводятся «на дропера, подставное лицо».
Для борьбы с мошенниками Минцифры планирует изменить на портале «Госуслуги» процедуру оформления займов, чтобы получить кредит могло «только то лицо, которое обратилось» за ним, отмечал министр.
По данным Банка России, злоумышленники в 2023 г. провели 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. Это на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 г. При этом банкам удалось вернуть клиентам только 8,7% – почти 1,4 млрд руб. – от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента. В 2022 г. этот показатель составил 4,4%, или 618,4 млн руб.