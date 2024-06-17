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ВТБ: мошенники начали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

Ведомости

Телефонные мошенники начали использовать новый сценарий хищения средств и оформления кредитов, представляясь сотрудниками банка. Они заявляют о возникшей просрочке по ипотеке и предлагают клиенту урегулировать проблему. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Для того чтобы исправить проблему, мошенники просят назвать номер СНИЛС и коды из sms. С этими данными они могут получить доступ к учетной записи на портале «Госуслуги» и к банковскому мобильному приложению.

В ВТБ предупредили, что результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может потерять сбережения или оказаться должным банку, если на его имя оформят кредит.

8 июня глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в России активно развивается мошенничество по учетным записям «Госуслуг». В частности, используя данные из учетной записи, можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека. В результате такой процедуры деньги выводятся «на дропера, подставное лицо».

Для борьбы с мошенниками Минцифры планирует изменить на портале «Госуслуги» процедуру оформления займов, чтобы получить кредит могло «только то лицо, которое обратилось» за ним, отмечал министр.

По данным Банка России, злоумышленники в 2023 г. провели 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. Это на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 г. При этом банкам удалось вернуть клиентам только 8,7% – почти 1,4 млрд руб. – от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента. В 2022 г. этот показатель составил 4,4%, или 618,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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