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Шадаев: процедуру выдачи займов на «Госуслугах» изменят из-за мошенников

Ведомости

Минцифры России планирует изменить на портале «Госуслуг» процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) для борьбы с мошенниками, которые выводят средства с помощью чужих учетных записей на свои счета. Об этом на ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

Сейчас в России активно развивается мошенничество по учетным записям «Госуслуг», эта проблема, по словам Шадаева, обсуждалась с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

«От учетки Госуслуг можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», – сказал министр. 

Минцифры будет «закрывать эту опцию», и тогда получить кредит сможет «только то лицо, которое обратилось», пообещал глава Минцифры.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 марта 2025 г. устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. Снять его можно будет по прошествии определенного времени. Ожидается, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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