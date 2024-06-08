Шадаев: процедуру выдачи займов на «Госуслугах» изменят из-за мошенников
Минцифры России планирует изменить на портале «Госуслуг» процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) для борьбы с мошенниками, которые выводят средства с помощью чужих учетных записей на свои счета. Об этом на ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал глава ведомства Максут Шадаев.
Сейчас в России активно развивается мошенничество по учетным записям «Госуслуг», эта проблема, по словам Шадаева, обсуждалась с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
«От учетки Госуслуг можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», – сказал министр.
Минцифры будет «закрывать эту опцию», и тогда получить кредит сможет «только то лицо, которое обратилось», пообещал глава Минцифры.
В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 марта 2025 г. устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. Снять его можно будет по прошествии определенного времени. Ожидается, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.