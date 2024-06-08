Шадаев: процедуру выдачи займов на «Госуслугах» изменят из-за мошенников

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 марта 2025 г. устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. Снять его можно будет по прошествии определенного времени. Ожидается, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.