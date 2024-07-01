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В России ввели уголовное наказание за нарушение норм защиты объектов

Ведомости

С 1 июля в силу вступают поправки в УК РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в июле 2023 г.

В УК РФ появилась статья 217 (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.). Как следует из вступившего в силу закона, ответственность наступает, если привлекаемое лицо уже получало административное наказание за аналогичные нарушения по ч. 1 ст. 20.35 КоАП (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий).

Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы. Такой срок предусмотрен в случае гибели двух и более людей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью виновному будет грозить штраф до 80 000 руб., ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Авторами инициативы выступили в марте 2023 г. председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты. Закон приняли 25 июля прошлого года, Совет Федерации одобрил его 28 июля.

В марте 2023 г. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности поднял вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов. Встреча прошла на фоне нападения украинских диверсантов на Брянскую область, когда погибли два человека и был ранен ребенок. Комментируя инцидент, Путин охарактеризовал его как теракт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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