В России ввели уголовное наказание за нарушение норм защиты объектов
С 1 июля в силу вступают поправки в УК РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в июле 2023 г.
В УК РФ появилась статья 217 (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.). Как следует из вступившего в силу закона, ответственность наступает, если привлекаемое лицо уже получало административное наказание за аналогичные нарушения по ч. 1 ст. 20.35 КоАП (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий).
Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы. Такой срок предусмотрен в случае гибели двух и более людей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью виновному будет грозить штраф до 80 000 руб., ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
Авторами инициативы выступили в марте 2023 г. председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты. Закон приняли 25 июля прошлого года, Совет Федерации одобрил его 28 июля.
В марте 2023 г. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности поднял вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов. Встреча прошла на фоне нападения украинских диверсантов на Брянскую область, когда погибли два человека и был ранен ребенок. Комментируя инцидент, Путин охарактеризовал его как теракт.