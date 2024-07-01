В России ввели уголовное наказание за нарушение норм защиты объектов

Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы. Такой срок предусмотрен в случае гибели двух и более людей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью виновному будет грозить штраф до 80 000 руб., ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.