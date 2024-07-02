В России снизилась смертность от рака в первый год после постановки диагноза

Врач отметил, что выявляемость онкологических заболеваний улучшается: на 8% в 2023 г. относительно 2021. Всего в 2023 г. онкологию нашли у 74 587 человек. В 60% случаев рак обнаружили на первой-второй стадиях. Кроме того, наблюдается и положительная динамика по удельному весу больных, состоящих на учете пять и более лет. По словам Каприна, в 2023 г. показатель составил 58,8%.