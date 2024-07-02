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В России снизилась смертность от рака в первый год после постановки диагноза

Ведомости

В России снизилась смертность пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год после постановки диагноза более чем на 5% за восемь лет. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью «РИА Новости».

По его словам, в 2015 г. этот показатель составлял 23,6%, а в 2023 г. – 18,3%. По сравнению с 2022 г. смертность от рака в первый год в прошлом году снизилась на 4,7%, добавил Каприн.

Врач отметил, что выявляемость онкологических заболеваний улучшается: на 8% в 2023 г. относительно 2021. Всего в 2023 г. онкологию нашли у 74 587 человек. В 60% случаев рак обнаружили на первой-второй стадиях. Кроме того, наблюдается и положительная динамика по удельному весу больных, состоящих на учете пять и более лет. По словам Каприна, в 2023 г. показатель составил 58,8%.

В феврале 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на опрос «Альфастрахования» писали, что 68% россиян не проходят профилактические обследования на предмет выявления онкологических заболеваний. Специальные обследования на наличие рака регулярно проходят лишь 32% опрошенных. 44,5% из них предпочитают делать это в платных клиниках, 48,5% обследуются бесплатно по полису ОМС, а 7% обращаются в зарубежные клиники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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