В России снизилась смертность от рака в первый год после постановки диагноза
В России снизилась смертность пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год после постановки диагноза более чем на 5% за восемь лет. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью «РИА Новости».
По его словам, в 2015 г. этот показатель составлял 23,6%, а в 2023 г. – 18,3%. По сравнению с 2022 г. смертность от рака в первый год в прошлом году снизилась на 4,7%, добавил Каприн.
Врач отметил, что выявляемость онкологических заболеваний улучшается: на 8% в 2023 г. относительно 2021. Всего в 2023 г. онкологию нашли у 74 587 человек. В 60% случаев рак обнаружили на первой-второй стадиях. Кроме того, наблюдается и положительная динамика по удельному весу больных, состоящих на учете пять и более лет. По словам Каприна, в 2023 г. показатель составил 58,8%.
В феврале 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на опрос «Альфастрахования» писали, что 68% россиян не проходят профилактические обследования на предмет выявления онкологических заболеваний. Специальные обследования на наличие рака регулярно проходят лишь 32% опрошенных. 44,5% из них предпочитают делать это в платных клиниках, 48,5% обследуются бесплатно по полису ОМС, а 7% обращаются в зарубежные клиники.