Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в «Крокусе»
Следователи получили показания еще одного свидетеля по делу о теракте в «Крокус сити холле», который подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к нападению, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Шарипзоде вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 16 мая Басманный районный суд Москвы продлил ему арест до 22 августа. Аналогичное решение было вынесено в отношении еще трех фигурантов дела – Назримада Лутфуллои, Джумохона Курбонова и Якубджони Юсуфзоды. Они тоже обжаловали это решение.
«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», – цитирует агентство документ.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана. В июне директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности к произошедшему военной разведки Украины.